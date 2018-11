POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände; Jugendliche mit Verletzungen aufgefunden (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Einbrüche ohne Beute

Auf eine Gaststätte und ein Lebensmittelgeschäft hatte es ein unbekannter Einbrecher in den frühen Morgenstunden am Donnerstag in der Reutlinger Innenstadt abgesehen. In der Zeit zwischen 3.40 Uhr und vier Uhr versuchte der Täter, die Tür eines Lokals in der Metzgerstraße aufzubrechen, gelangte aber nicht in die Gasträume, sodass er unverrichteter Dinge von dannen zog und sein Glück bei einem Lebensmittelgeschäft am Willy-Brandt-Platz versuchte. Nach dem Aufhebeln der Eingangstür suchte er im Inneren des Ladens erfolglos nach Bargeld. Nach derzeitigem Stand verließ er die Räume ohne Beute. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Pfullingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unaufmerksamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der B 312 kurz vor dem Ursulabergtunnel ereignet hat. Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Toyota war gegen zehn Uhr auf der Bundesstraße von Unterhausen in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz vor dem Tunnel erkannte sie zu spät, dass eine vorausfahrende 61-Jährige mit ihrem VW Caddy ihre Geschwindigkeit reduzierte. Weil sie zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte sie mit großer Wucht ins Heck des VW. Ein hinter dem VW fahrender 55-Jähriger war mit seinem Lastzug ebenfalls zu dicht aufgefahren und prallte in der Folge ins Heck des VW. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein im Toyota mitfahrendes Kleinkind wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, konnte aber kurz darauf wieder entlassen werden. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt, wobei an dem Toyota wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

St. Johann (RT): Brand auf Grüngutsammelstelle

Noch unklar ist die Ursache für den Brand einer größeren Menge Schnittgut auf der Grüngutsammelstelle zwischen Lonsingen und Upfingen am frühen Donnerstagmorgen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Münsingen entdeckte kurz nach zwei Uhr morgens, dass in dem umzäunten Areal eine größere Menge Grüngut brannte und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten an und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Sachschaden war nicht entstanden. (vr)

Riederich (RT): Schmuck und Bargeld gestohlen

In eine Doppelhaushälfte in der Bachstraße ist ein Unbekannter am Mittwoch eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Mit Schmuck und Bargeld von noch unbekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (vr)

Esslingen (ES): Brennender Mülleimer

Wegen eines Mülleimerbrands sind die Feuerwehr Esslingen sowie die Polizei am Mittwochabend in die Kennenburger Straße ausgerückt. Dort hatte eine Mülltonne im Außenbereich eines Gebäudes Feuer gefangen, worauf eine Zeugin gegen 21.20 Uhr den Notruf wählte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften im Einsatz war, konnte der Brand von einem Anwohner gelöscht werden. Außer der beschädigten Mülltonne war kein Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach. (mr)

Neuffen (ES): Jugendliche mit Verletzungen aufgefunden (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Montag, 19.11.2018, in Neuffen ereignet hat, und zu dem die Kriminalpolizei Esslingen dringend Zeugen sucht. Gegen 18 Uhr wurde eine 16-Jährige von einem Bekannten im Waldgebiet Hart gegenüber der Omnibushaltestelle in der Max-Planck-Straße verletzt aufgefunden. Die Jugendliche hatte sich zuvor telefonisch bei ihrem Bekannten gemeldet und diesen zu sich gelotst. Die junge Frau kann sich bisher an die Zeit vor ihrem Auffinden nicht erinnern und keine Angaben zur Herkunft ihrer Verletzungen oder ihrem Weg in das Waldgebiet machen. Hinweise auf eine Straftat haben sich durch die bisherigen, umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht ergeben. Zeugen, die die Jugendliche, eventuell in Begleitung anderer Personen, gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. Die 16-Jährige ist schlank, zirka 160 Zentimeter groß und hat dunkelbraune, schulterlange Haare. Am 19.11.2018 war sie mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Mittwochabend hat ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug einen Lichtmast umgefahren. Der Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Renault Kangoo auf dem Parkplatz eines Discounters in der Karlstraße unterwegs, als er plötzlich wegen einer medizinischen Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr er ungebremst auf einen dortigen Lichtmast auf, der dadurch teilweise aus seiner Verankerung gerissen und erheblich beschädigt wurde. Der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Am Renault entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. (vr)

Ostfildern (ES): Pkw kollidiert mit Radfahrerin

Am Mittwochabend ist eine 34-jährige Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt worden. Die Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem parallel zur K 1269 verlaufenden Radweg in Richtung Scharnhausen unterwegs. Dabei wurde sie von einem entgegenkommenden, 24 Jahre alten Opel-Lenker übersehen, der von der Kreisstraße in einen Feldweg abbiegen wollte. Die Radfahrerin stieß mit der linken Seite des Opel zusammen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Sowohl das Pedelec als auch der Pkw wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 4.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): In die Leitplanke gefahren

Übermüdung dürfte ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 28 gewesen sein. Ein 20-Jähriger war mit seinem Audi A3 um 16.30 Uhr auf der Bundesstraße vom Autobahnzubringer herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Seebronn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde auf der kompletten rechten Seite beschädigt. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer gab den Beamten gegenüber an, kurz eingenickt zu sein. (ms)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu schnell unterwegs war eine 21-Jährige Ford Fiesta-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der L 371 zwischen Seebronn und Wendelsheim ereignet hat. Die junge Frau war gegen 19.15 auf der Landesstraße von Seebronn in Richtung Wendelsheim unterwegs und wollte etwa einen Kilometer vor Wendelsheim nach rechts in einen asphaltierten Feldweg einbiegen. Weil sie jedoch mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr, kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und knallte gegen die Haltestrebe eines Telefonmastes, bevor sie ihr Auto im angrenzenden Acker zum Stehen bringen konnte. Ein Rettungswagen brachte die 21-Jährige anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren neben einem Notarzt auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten mit im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

Durch das Aufhebeln eines Fensters hat sich ein noch Unbekannter zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 23 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte im Enzianweg verschafft. Soweit bislang bekannt ist, stieß er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf einen kleineren Bargeldbetrag. Zudem fand er offenbar noch Gefallen an einem Parfümfläschchen, das er ebenfalls mitgehen ließ. Anschließend flüchtet er mit seiner Beute. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (vr)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Vincent Rothe (vr), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

E-Mail: Jan.Wiesemann@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell