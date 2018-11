POL-RT: Brennendes Plastikschild; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Gartenhaussiedlung; Kerze löst Großeinsatz aus

Reutlingen (ots) - Reutlingen-Mittelstadt (RT): Rauch im Mehrfamilienhaus

Zu einem Mehrfamilienhaus in der Wildbader Straße sind am Mittwochmorgen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, hatte im Hochparterre ein im Treppenhaus an der Wand aufgehängtes Plastikschild gebrannt, was zu einer Rauchentwicklung und um 8.23 Uhr zur Alarmierung der Feuerwehr geführt hatte. Der Sachschaden blieb ausschließlich auf das Schild beschränkt. Verletzte waren nicht zu beklagen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. (ak)

Metzingen (RT): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Eine kleine Unachtsamkeit hat am Mittwochmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 312 geführt. Gegen 8.45 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem Audi A4 auf der B 312 aus Richtung Riederich kommend in Richtung Metzingen unterwegs. Der vorausfahrende, 58 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Vito mit Anhänger musste wegen eines entgegenkommenden Rettungsfahrzeugs, das sich mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt befand, abbremsen. Die Situation wurde vom Audi-Fahrer zu spät erkannt. Dieser versuchte zwar noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem Anhänger nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Behinderungen, die der Unfall auf der Bundestraße nach sich zog, lösten sich erst gegen 11.15 Uhr wieder auf. (vr)

Nürtingen (ES): Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag auf der Nordtangente erlitten. Die 27 Jahre alte Frau befuhr um 9.40 Uhr mit einem Audi A3 die Hochwiesenstraße in Richtung B 313. Aufgrund einer medizinischen Ursache übersah sie das Fahrzeug eines Rettungsdienstes, dessen Fahrer auf dem Linksabbiegestreifen zur Straße Hohes Gestade aufgrund Gegenverkehrs warten musste und fuhr auf. Die Frau wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gartenhäuser aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, elf Uhr, trieb ein unbekannter Einbrecher in der Gartenhaussiedlung Im Spitzhau in Leinfelden sein Unwesen. Dem Täter gelang es, zwei Gartenhäuser aufzubrechen, aus denen er mehrere Werkzeuge, Spirituosen und ein Radio entwendete. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten in Leinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen. (vr)

Wernau (ES): Kerze löst Großeinsatz aus

Eine unbeaufsichtigt brennende Kerze hat am Mittwochmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Adlerstraße war gegen 13.15 Uhr durch den Alarm eines Rauchmelders aus einer anderen Wohnung aufgeschreckt worden und hatte vergeblich versucht, die Nachbarn durch Klingeln zu erreichen. Da niemand öffnete, wurde die Rettungsleitstelle alarmiert, worauf die Feuerwehren aus Wernau, Köngen und Plochingen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften in die Adlerstraße ausrückten. Die Wohnungstür konnte schließlich von der Feuerwehr ohne Beschädigungen geöffnet werden. Die Kerze, die von den Bewohnern offensichtlich vergessen worden war, wurde gelöscht. Sachschaden war nicht entstanden. (mr)

