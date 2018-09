POL-PDLU: Frankenthal: Schlägerei in Dönerladen

Frankenthal (ots) - Am 09.09.2018, gegen 21:48 Uhr, kommt es in einem Dönerladen in der Wormser Straße aus bislang unbekannten Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Kurze Zeit später geraten die Streithähne unter Zuhilfenahme mehrerer Verbündeter erneut aneinander und prügeln aufeinander ein. Zudem wird der Eingangsbereich des Ladens mittels Baseballschläger stark beschädigt. Die Hintergründe der Streitigkeiten bzw. der körperlichen Auseinandersetzung sind bislang unklar, zumal keiner der Beteiligten glaubhafte Angaben machte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

