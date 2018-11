POL-RT: Verkehrsunfall infolge Übermüdung

Reutlingen (ots) - Ofterdingen (TÜ): Übermüdung ist ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Der 29-jährige Lenker eines Audi befuhr gegen 11.15 Uhr die B 27 von Nehren kommend in Richtung Ofterdingen. Höhe des Ortsbeginns von Ofterdingen kam er, eigenen Angaben nach infolge Übermüdung, nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden VW Polo. Der VW wurde nach rechts abgewiesen, überschlug sich und kam im angrenzenden Graben zur Endlage. Die 69-jährige Fahrerin sowie ihr 70-jähriger Beifahrer wurden hierbei schwer verletzt. Der 29-jährige Unfallverursacher kam mit seinem Pkw ebenfalls im Straßengraben zum Stehen, zog sich allerdings nur leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Aufgrund der Rettungs- und Bergemaßnahmen musste die Fahrbahn der B 27 für fast 2 Stunden vollständig gesperrt werden. Trotz einer örtlich eingerichteten Umleitung kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

