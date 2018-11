POL-RT: Einbruch in Spielhalle, Aus Schiebedach gestiegen, Brand, Erfolgreiche Vermisstensuche, Diebstahl aus Rohbau

Reutlingen (ots) - In Spielhalle eingebrochen

In eine Spielhalle in der Reutlinger Wörthstraße ist am Sonntag in der Zeit zwischen Mitternacht und 19 Uhr eingebrochen worden. Über ein gewaltsam geöffnetes Toilettenfenster verschaffte sich der bislang unbekannte Täter Zutritt ins Innere des Gebäudes. In dem Casino brach der Unbekannte acht Spielautomaten sowie eine Geldwechselmaschine auf und räumte sie leer. Weiterhin entwendete er Bargeld aus einer Kasse. Die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Spurensicherung wurde von den Kriminaltechnikern übernommen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Lenningen (ES): Durch das Schiebedach aus verunglücktem Pkw geklettert

Auf ungewöhnliche Art musste ein Pkw-Lenker am frühen Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall aus seinem Wagen steigen. Der 18-Jährige befuhr mit einer Mercedes C-Klasse gegen 1.40 Uhr die L 1212 in Richtung Schopfloch. Auf Höhe des Naturschutzzentrums kam der Fahranfänger mit seinem Wagen in einer Rechtskurve aufgrund an die gefrorene Fahrbahn nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Der Mercedes blieb etwa zehn Meter neben der Straße am Hang zwischen mehreren Bäumen stehen. Da sich deswegen die Türen nicht mehr öffnen ließen, musste der junge Mann durch das Schiebedach herausklettern. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Zur Bergung der C-Klasse mussten durch die Feuerwehr, die mit 12 Mann und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, mehrere Bäume gefällt werden. Im Anschluss konnte das Auto von einem Abschleppwagen herausgezogen und aufgeladen werden. An dem 17 Jahre alten Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ms)

Esslingen (ES): Diebstahl aus Rohbau

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Wochenende sein Unwesen in einem Rohbau in der Esslinger Fleischmannstraße getrieben. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, kurz vor sieben Uhr, brach der Unbekannte die Tür zu einem Lagerraum auf. Aus diesem nahm der Täter Elektromaschinen und Akkus im Wert von zirka 4.000 Euro mit. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES) : Erfolgreiche Vermisstensuche

Eine Bewohnerin eines Pflegeheimes ist am Sonntag von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt, konnte jedoch erfolgreich durch die Polizei gefunden werden. Nachdem die 85-jährige Bewohnerin des Pflegeheimes am Abend nicht in ihrem Zimmer angetroffen werden konnte, wurde die Polizei informiert. Die an ausgeprägter Demenz leidende Frau war gegen 16.00 Uhr losgegangen und kam nicht wie sonst zurück, weshalb von einer hilflosen Lage ausgegangen werden musste. Sie konnte im Rahmen der Fahndung, unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen, kurz vor Mitternacht, im Bereich der Friedenstraße, angetroffen und wohlbehalten zurück gebracht werden. (sc)

Tübingen (TÜ): Matratze in Brand geraten

Noch unklar ist die Ursache für einen Brand, der am Sonntagnachmittag in einer Anschlussunterbringung für Flüchtlinge in der Sidlerstraße ausgebrochen ist. In einer der Wohnungen fing während der Abwesenheit der Bewohner eine Matratze Feuer, wobei die Flammen auch auf weitere Gegenstände übergriffen. Ein Zeuge hatte kurz vor 15 Uhr den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die Feuerwehr Tübingen konnten die Flammen zügig gelöscht werden, dennoch entstand am Inventar und dem Gebäude ein Sachschaden von schätzungsweise 12.000 Euro. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Die Stadt Tübingen sorgte für eine anderweitige Unterbringung der vierköpfigen Familie. (mr)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Simone Canadi (sc), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell