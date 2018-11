POL-RT: Toter bei Brand eines Wohnwagens bei Bad Urach

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Beim Brand eines Wohnwagens Mann ums Leben gekommen

Beim Brand seines Wohnwagens auf einem Campingplatz bei Bad Urach ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Kurz nach 3.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, in denen mitgeteilt wurde, dass ein Wohnwagen brenne. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde im Inneren des Wohnwagens der Leichnam eines 88-jährigen Mannes gefunden. Der aus Stuttgart stammende Senior hatte sich seit Montag auf dem Campingplatz aufgehalten. Durch das Feuer war der danebenstehende Wohnwagen ebenfalls zerstört worden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

