POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots) - Ein bislang unbekannter Rollerfahrer verursachte am Samstagabend in der Siegstraße einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 40-Jähriger befuhr die Siegstraße in Richtung Stadtmitte. Ein Rollerfahrer habe den Pkw überholt und kollidierte mit der vorderen linken Stoßstange des Pkw. Ohne anzuhalten entfernte sich der Rollerfahrer von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnte Kunststoffteile eines grauen Motorrollers sichergestellt werden. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

