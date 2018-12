POL-PDNR: Wissen - Trunkenheit im Straßenverkehr

57537 Wissen, Naussauer Str. und Bahnhofstr. (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf kontrollierten am Sa., 01.12.2018, gegen 22:40 Uhr, in der Nassauer Str. den Fahrzeugführer eines Pkw Toyota Yaris. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 33-jährigen Fahrzeugführers. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab 1,22 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw Renault Twingo am So., 02.12.2018, gegen 00:20 Uhr, in der Bahnhofstr. fiel den Beamten ebenfalls die Alkoholfahne auf. Hier ergab der Atemalkoholtest 0,71 Promille. Auch in diesem Fall musste eine Blutptobe angeordnet werden. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren mit der Folge eines Bußgeldes in Höhe von 500,-EUR und eines einmonatigen Fahrverbotes wurde eingeleitet.

