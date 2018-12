Straßenhaus (ots) - Pressemitteilung der PI Straßenhaus

Rollerfahrer unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein

Oberhonnefeld Am späten Samstagabend wurde im Bereich von Oberhonnefeld-Gierend ein Rollerfahrer durch Beamte der Polizei Straßenhaus kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ferner ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Ihn erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Steuerhinterziehung mit ausländischer Zulassung bei einem Pkw

Dierdorf In den frühen Morgenstunden des Sonntag wurde im Bereich Dierdorf ein aus Polen stammender Mann mit seinem Pkw kontrolliert. Das Fahrzeug hatte noch eine polnische Zulassung, was zur Folge hat, dass er in Deutschland keine Kfz-Steuer entrichtet. Hierzu ist er jedoch verpflichtet, da er seit einigen Jahren in Deutschland wohnt und es sich um sein Fahrzeug handelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht der Steuerhinterziehung wurde eingeleitet.

