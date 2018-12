POL-PDNR: Diebstahl aus PKW

Altenkirchen (ots) - In den Abendstunden des 01.12.2018 wurden aus zwei auf einem Parkplatz in der Heimstrasse in Altenkirchen abgestellten PKW, jeweils nach Einschlagen einer Seitenscheibe, ein Rucksack bzw. eine Handtasche mit diversem Inhalt entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Altenkirchen unter Tel.: 02681/9460 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

PHK Norbert Müller

Telefon: 02681-9460

www.Wache.PIAltenkirchen@polizei-rlp.de" class="uri-ext outbound">www.Wache.PIAltenkirchen@polizei-rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell