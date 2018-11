POL-PDNR: Herdorf Sassenroth - Aufbruch von Münzautomaten am SB Waschplatz

Betzdorf (ots) - Am späten Donnerstagabend wurden verschiedene Münzautomaten eines an der Hellertalstraße gelegenen SB-Auto-Waschplatzes aufgebrochen. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro in Münzen. Der entstandene Sachschaden ist weit höher und wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Insbesondere ein als Hundewaschplatz dienendes Gebäude wurde stark beschädigt. Nach den bisherigen Ermittlungen waren drei männliche Personen an den Automaten tätig. Diese sind vermutlich mit einem Kleinwagen angereist. Bislang konnten keine Tatverdächtigen identifiziert werden. Hinweise werden unter 02741/9260 von der Polizei in Betzdorf entgegen genommen.

