POL-PDNR: Diebstahl eines Kupferkessels in Pracht OT Niederhausen

Altenkirchen (ots) - In der Nacht zum 30.11.2018 wurde aus einem Vorgarten in Pracht OT Niederhausen, Auf dem Langert, ein als Blumenkübel genutzter Kupferkessel mit ca. 70 cm Durchmesser, entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200,-EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Altenkirchen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

PHK Norbert Müller

Telefon: 02681-9460

www.Wache.PIAltenkirchen@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.Wache.PIAltenkirchen@polizei.rlp.de



