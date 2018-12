POL-PDNR: Wissen - besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug

57537 Wissen, Parkstr. 16 (ots) - In der Nacht von Sa./So., 01./02.12.2018 entwendeten unbekannte Täter ein Handy der Marke Samsung Galaxy A5, aus einem Pkw Seat der kirchlichen Sozialstation. Am Fahrzeug konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen, werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

