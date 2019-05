Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zusammenstoß mit Rettungswagen- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Rettungswagen befand sich am Samstagmorgen (11.05. gegen 09:50 Uhr)auf einer Einsatzfahrt auf der Broichmühlenstraße in Kerpen. Er hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. An der Kreuzung Hahnenstraße beabsichtigte der Fahrer nach links auf die Hahnenstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Mann aus Erftstadt mit seinem PKW die Hahnenstraße in Richtung Stadtmitte. Da er den Rettungswagen offensichtlich nicht wahrnahm kam es zur Kollision. Hierbei zogen sich der PKW Fahrer und seine im Fahrzeug befindliche Tochter leichte Verletzungen zu. Sie wurden einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. (pw)

