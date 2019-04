Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.04.2019, 17.00 Uhr bis 19.04.2019, 11.15 Uhr, war ein roter Pkw Chevrolet Rezzo in Elze in der Schmiedetorstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Dickopfsplatz abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter trat oder schlug gegen den rechten Außenspiegel, so dass dieser abbrach und ein Sachschaden von ca. 300.- Euro entstand. Der Täter entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

