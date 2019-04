Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

(sf) Bereits am 15.04.2019 kam es gegen 10:40 Uhr auf dem Parkplatz Rosenhagen in Hildesheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 88-jährige Dame ging hierbei, von Galeria Kaufhof kommend, mit ihrem Rollator über den Parkplatz. Plötzlich habe sie ein PKW angefahren und dabei ihr linkes Bein touchiert. Der Fahrzeugführer sei unmittelbar ausgestiegen und habe sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigt. Die ältere Dame beschreibt den Fahrzeugführer als einen jungen Mann. Nähere Angaben könne die Dame leider nicht machen.

Auf die Nachfrage des Fahrzeugführers entgegnete die 88-jährige Hildesheimerin, dass alles in Ordnung sei. Sie setzte schließlich ihren Weg fort, stellte hierbei dann aber eine Verletzung am linken Bein fest. Die Dame wurde schließlich, zur Behandlung, mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben bzw. der als junge Mann beschriebene Fahrzeugführer werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

