Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an LKW/Anhänger

Hildesheim (ots)

Gronau - (ver) Bislang unbekannter Täter beschädigt in der Nacht vom 17.04. auf den 18.04.2019 durch Zerschlagen die hinteren Beleuchtungseinheiten eines im Bereich des Kampweg in Gronau (dortiger Wendehammer) geparkten Sattelzugmaschine sowie dessen Anhänger. Zeugen des Vorfalles, oder im besten Falle der Verursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Tel.Nr.: 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell