Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bäckereieinbruch in Diekholzen

Hildesheim (ots)

(jpm)In der Nacht vom 16.04.2019 zum 17.04.2019, zwischen 18:20 Uhr und 03:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Alfelder Straße in Diekholzen.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter durch eine Nebeneingangstür gewaltsam Zugang in das Innere der Bäckerei. Dort wurde der Tresenbereich nach Diebesgut durchsucht. Ferner wurde im Inneren eine Tür zu einem Personalraum aufgebrochen. Hier stießen die Täter auf einen Tresor. Vermutlich mittels eines Trennschleifers wurde versucht die Rückwand des Tresores aufzuschneiden, was aber misslang.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Der angerichtete Schaden wurde nach ersten Schätzungen mit etwa 5.000 Euro beziffert.

Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden

Polizeiinspektion Hildesheim

