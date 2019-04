Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch einen unbekannten Täter an einem abgestellten PKW in Elze

Hildesheim (ots)

Elze Zwischen Freitag, den 12.04.2019 gg. 17:00 Uhr, und Samstag, den 13.04.2019 09:30 Uhr, hat eine unbekannte Person in der Straße Am Stadtpark in Elze ein PKW mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat hat möge sich bitte bei dem Polizeikommissariat Elze unter folgender Nummer melden Tel.: 05068 / 93030

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell