Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

ELZE (knu)Am 12.04.2019 gegen 14:00 Uhr parkte eine 23-jährige Einwohnerin aus Elze ihren schwarzen Pkw VW Passat in Höhe der Hauptstraße 67 in 31008 Elze. Das Fahrzeug stand entgegengesetzt der Fahrtrichtung in einer Parkbucht Front Richtung Bahnhofstraße. Als sie gegen 14:30 Uhr zum geparkten Fahrzeug zurückkam, stellt sie diverse Beschädigungen an der gesamten Beifahrerseite fest. An dem Fahrzeug wird hellblauer Fahrzeuglack festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bisher unbekanntes blaues Kraftfahrzeug die Hauptstraße in Richtung Dickopfsplatz. Beim Vorbeifahren beschädigte er den Pkw und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden ca: 1500 Euro.

Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Elze (05068/93030) oder der Polizei Gronau (05182/909220) in Verbindung setzten.

