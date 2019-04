Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Giesen : Am 12.04.19, zwischen 14.45 Uhr und 18.05 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Verursacherfahrzeug den linken Außenspiegel eines gelben VW Polo der am rechten Fahrbahnrand halbseitig auf dem Gehweg in Rtg. Emmerke geparkt war. Schaden: ca. 250,-Euro. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

