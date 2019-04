Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht Volkersheim - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 13.04.2019, zwischen 10:30 und 12:00 Uhr, ist es in der Straße "Am Bakenrode", in der Ortschaft Volkersheim, 31167 Bockenem, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte, vermutlich im Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des geparkten Pkw im Bereich der Hecktür beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung des Ortskernes von Volkersheim fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

