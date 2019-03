Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Gaststätte in Manderscheid

Manderscheid (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 10.03.2019, gegen 03:05 Uhr in eine Gaststätte in der Straße Markt 2n in Manderscheid ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zur Gaststätte. Durch den ausgelösten akkustischen und optischen Alarm wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Sie flüchteten mitsamt der Beute in unbekannte Richtung. Zweckdienliche Hinweise zur Tatklärung werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich; Tel: 06571-926-112.

------------------------------------------------------------ Sienkiewicz, POR, Polizeiinspektion Wittlich, Schloßstraße 28; 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150; piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0 www.polizei.rlp.de/pd.wittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell