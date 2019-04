Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Umerlaubte Entsrogung von Dachwellplatten

Hildesheim (ots)

(wil) In der Zeit vom 08. bis 14.04.2019 entsorgten unbekannte Umweltfrevler einen Stapel roter Dachwellplatten in einem Wald bei Nettlingen. Die Täter fuhren ca. 400 Meter auf einen Waldweg, der von der Kreisstraße 212 zwischen Wöhle und Heersum abgeht, um neben dem Weg die ca. 100 x 180 cm großen alten Dachplatten abzulegen. Wer Hinweise auf die unerlaubte Müllentdorgun geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Tel.-Nr. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell