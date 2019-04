Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Verbrauchermarkt in Giesen

Hildesheim (ots)

(jpm)In der Nacht vom 16.04.2019 zum 17.04.2019 ist es in der Rathausstraße in Giesen zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt gekommen. Dabei wurden Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungen liegt die Tatzeit zwischen 00:00 und 01:00 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich durch eine Seiteneingangstür gewaltsamen Zutritt in den Markt. Hiernach wurde gezielt der Kassenbereich aufgesucht. Von dort entwendeten die Täter diverse Zigarettenschachteln im Wert eines vierstelligen Geldbetrages. Anschließend gelang es ihnen unerkannt mit der Beute zu entkommen.

Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum oder auch schon zuvor eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

