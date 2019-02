Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 445, Kreuzung Kalefeld/ Dögerode. Am 20.02.2019, gegen 19:10 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in dem Kreuzungsbereich der zweiten Einfahrt in Richtung Kalefeld. Der Geschädigte befand sich mit seinem Pkw, grauer VW Tiguan, auf dem dortigen Linksabbiegerstreifen aus Richtung Echte kommend und wollte in den Birkenweg einbiegen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw, vermutl. dunkelblauer Golf Plus, nach links von dem Birkenweg auf die B 445 in Richtung Bad Gandersheim. Beim Einbiegevorgang touchierte dieser den VW Tiguan hinten links am Kotflügel. Der Unfallverursacher habe anschließend noch kurz am rechten Fahrbahnrand gehalten, dann aber seine Fahrt in Richtung Bad Gandersheim fortgesetzt und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Pkw des Geschädigten beläuft sich auf ca. 3.000 EUR. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich in dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden. Tel.: 05382/919200.

