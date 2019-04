Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichen gestohlen

Pirmasens (ots)

Zwischen dem 26.04. und 28.04.2019 wurden an einem in der Adam-Müller-Straße geparkten PKW Toyota Yaris beide PS-Kennzeichen ent-wendet. Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 o-der per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de

