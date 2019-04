Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße. Einbruch in Garten- und Wochenendhaus

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 17.03.2019 bis zum 19.04.2019 begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein umzäuntes Gartengrundstück im Enge Weg in Wachenheim an der Weinstraße. Dort hebelten der oder die Täter die Holztür einer Gartenlaube auf. Außerdem wurde versucht, durch Aufhebeln der Kellertür in das auf dem Grundstück befindliche zweistöckige "Wochenendhäuschen" einzudringen, was jedoch nicht gelang. Erst durch das Einschlagen des Glases einer abgeschlossenen Schiebetür im Obergeschoß konnten der oder die Täter in das Haus gelangen. Augenscheinlich blieb im Objekt alles unberührt und es wurde nichts entwendet. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

