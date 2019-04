Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrskontrolle "Angel-Eyes" entdeckt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:17 Uhr wurde in der Chemnitzer Straße ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass an der lichttechnischen Anlage des Fahrzeuges Veränderungen vorgenommen wurden. An beiden Frontscheinwerfern wurden nachträglich sogenannte "Angel-Eyes" angebracht. Die Konsequenz war das Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen den 18-jährigen Neustadter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

