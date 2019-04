Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Graffity am Felsentor

Hauenstein (ots)

In der zurückliegenden Woche wurde durch unbekannte Täter ein in den Felsendurchbruch am Ortseingang gemeißeltes Kreuz mit einer Zahlenkombination besprüht. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Dahn unter 06391 9160 entgegen

