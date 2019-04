Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Anhänger beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum 27.04.2019 wurde in der Lortzingstraße an einem dort abgestellten PKW-Anhänger die Abdeckung abgebrochen. Des Weite-ren wurden die Bordwände des Anhängers geöffnet, so dass der gela-dene Bauschutt auf die Straße fiel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de

