Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere PKW beschädigt

Pirmasens (ots)

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen kam es in der Nacht vom 27. auf den 28.04.2019. An einem grauen Toyota Yaris wurde im Unteren Sommerwaldweg der rechte Außenspiegel abgebrochen. Der Schaden beträgt hier ca. 150 Euro. Im Friedrich-Ebert-Ring wurden an einem VW Touran der rechte Außen-spiegel, an einem weißen Opel Agila der linke Außenspiegel abgerissen sowie die Fahrertür beschädigt und an einem weißen 1er BMW der linke Außenspiegel abgerissen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 3100 Euro. Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de

