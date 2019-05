Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Unfallflucht aufgeklärt- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagabend, 11.05.2019 gegen 22:40 Uhr, wurden Beamte auf die Holzstraße (L496) in Bachem gerufen. In Höhe der Einmündung Berrenrather Straße (L103) hatte ein Fahrzeug eine Verkehrsinsel überfahren. Dabei wurde ein Verkehrszeichen komplett umgefahren. Vom verursachenden Fahrzeug, welches nicht mehr vor Ort war, wurden einige Fahrzeugteile aufgefunden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme meldeten sich Leute über den Notruf 110 und berichteten über ein Pannenfahrzeug, welches am Ende der BAB- Ausfahrt Gleuel in Fahrtrichtung L103 stand. Das Fahrzeug und der 42- jährige Fahrzeugführer konnten dort angetroffen werden. Aufgrund der Spurenlage stellte sich das Fahrzeug als das heraus, welches zuvor offensichtlich über die Verkehrsinsel auf der L496 gefahren war. Aufgrund der hierbei entstandenen Schäden war es nunmehr nicht mehr fahrbereit liegengeblieben. Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug wurde aus ermittlungstechnischen Gründen sichergestellt. (pw)

