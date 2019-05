Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190513-1: Frau nach Vollbremsung verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagmittag (10. Mai) wurde eine 43-jährige Frau in Folge einer Vollbremsung eines Linienbusses schwer verletzt.

Die 43-Jährige fuhr gegen 12:45 Uhr mit einem Linienbus in Richtung Bergstraße. Als sie von ihrem Sitzplatz aufstand, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen, bremste der Bus auf der Villestraße in Höhe der Freiheitsstraße unerwartet stark ab. Dabei prallte die Frau gegen eine Haltestange im Bus und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Angaben des Busfahrers (46) musste er bremsen, um nicht mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zu kollidieren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (nh)

