Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall auf BAB 60 mit drei leichtverletzten Personen - Autobahnsperrung

BAB60, Höhe Ingelheim-West (ots)

Am 06.04.2019 kam es gegen 15:30 Uhr auf der BAB 60, Höhe Anschlussstelle Ingelheim-West in Fahrrichtung Bingen, aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 23-jährige Fahrer eines Kleinbusses musste sein Fahrzeug derart stark abbremsen, dass dieses ins Schleudern geriet und zunächst rechtsseitig gegen die Schutzleitplanke rutschte. Durch den heftigen Aufprall wird das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und überschlägt sich mehrmals, ehe es auf der linken Fahrspur zum Stehen kommt. Alle drei Insassen des Kleinbusses (28/30 männlich) kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autobahn musste zwecks Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bingen für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ingelheim-West abgeleitet.

