Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in der Neustadt

Mainz, Kreysigstraße (ots)

Am 05.04.2019 kam es gegen 13:20 Uhr in der Kreyßigstraße zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern. Dieser wurde so lautstark ausgetragen, dass Polizeibeamte der anliegenden Dienststelle darauf aufmerksam wurden und ausrückten. Bei Eintreffen war es jedoch schon zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Hierbei hatte ein 27-jähriger einem 32-jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Hintergrund der Streitigkeiten war wohl Eifersucht gewesen. Der 27-jährige Täter muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. /Lo

