Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub mit Butterflymesser

Mainz (ots)

Am Dienstagmorgen, den 19.02.2019 gegen 07:13 Uhr, ereignete sich ein Schwerer Raubüberfall zum Nachteil eines 47-Jährigen in der Otto-Brunfels-Schneise in 55130 Mainz. Nach dem flüchtigen Täter wird nun mit einem Phantombild gefahndet.

Unsere Pressemeldung vom 20.02.2019 zum o.a. Fall ist unter dem folgenden Link einsehbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4198050

Die aktuelle Fahndung sowie das Phantombild befinden sich unter dem nachfolgenden Link auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News /oeffentlichkeitsfahndung-nach-schwerem-raub-mit-butterflymesser/

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell