Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Postzustellstützpunkt Bitburg

KI Wittlich (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, dem 14.03.2019, zw. 19:30 Uhr und 05:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Postzustellstützpunkt in 54634 Bitburg in der Güterstraße. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch das Sektionaltor der Verteilerhalle ein und rissen dort einen an der Wand befestigten Wandtresor ab. Dieser graufarbene Tresor, ca. 40 x 50 cm groß und mit Einwurfschlitz versehen, wurde komplett entwendet. Bei dem Inhalt handelte es sich um mehrere schwarze Geldtaschen aus Kunststoff mit der Aufschrift 'Deutsche Post AG', in denen sich ein niedriger vierstelliger Geldbetrag befand.

In der Nacht zum Freitag, dem 15.03.2019, kam es im Postzustellstützpunkt in Prüm ebenfalls zu einem Einbruch. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kripo fragt: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag im Umfeld des Postzustellstützpunkts Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehenden könnten? Wer hat möglicherweise solche Geldtaschen gefunden? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/95000 oder die örtliche Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11

54516 Wittlich

Tel.: 06571 95000

kiwittlich@polizei.rlp.de



