Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Kraftfahrzeuganhängers

Wittlich (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 14.03.2019, erschien der Geschäftsführer eines Wittlicher Gebrauchtwagenhandels bei der Polizei, um den Diebstahl eines Anhängers anzuzeigen. Der Anhänger wurde am Mittwoch, 13.03.2019, gegen 08:00 Uhr in der Max-Planck-Straße in Wittlich zum Parken abgestellt. Der Firmeninhaber bemerkte am gestrigen Tag gegen 18:00 Uhr, dass der Hänger entwendet wurde. Es handelt sich um einen Anhänger bis 3,5 t zum Transport von Kraftfahrzeugen. Zweckdienliche Hinweise zur Tatklärung werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich; Tel: 06571-926-112.

