Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht auf Gewässerverunreinigung

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

PRESSEDIENST -----------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION PRÜM -----------------------------------------------------------

Prüm, 14. März 2019 ----------------------------------------------------------- Am Donnerstag, den 14.03.2019, gegen 16:55 Uhr kam es an der Heilhausermühle in der Gemarkung Manderscheid zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines auslaufenden Ölfasses in der Prüm. Das Ölfass weist umlaufend grüne und blaue Farbanhaftungen auf. Auf dem Deckel des Fasses sind blaue und gelbe Farbanhaftungen zu erkennen. Zeugen die Angaben zur Herkunft des Fasses machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06551-9420 an die Polizeiinspektion Prüm zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell