POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer und Flucht

Speyer (ots) -

07.09.18, 14:30 Uhr Ein PKW-Fahrer ist gestern Nachmittag von der Bahnhofstraße in die Rützhaubstraße abgebogen, ohne auf zwei Radfahrer zu achten, die parallel die Bahnhofstraße befuhren. Einer der beiden Radfahrer, ein 24-jähriger Speyerer, ist daraufhin mit dem PKW kollidiert, da er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen am Arm zu. Der beteiligte Autofahrer habe im Anschluss die Unfallstelle sofort verlassen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es soll sich um einen dunklen Wagen mit SP-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

