POL-PDLU: geklärte Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) - Bislang unbekannter PKW-Fahrer hält am 07.09.2018 gegen 14:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand mit seinem Peugeot mit RP-Zulassung vor dem Anwesen Freinsheimer Straße 83 in Frankenthal-Flomersheim an. Ein 52-jähriger Frankenthaler, welcher mit seinem Opel Zafira in gleiche Richtung fährt, sieht dies und möchte am dem haltenden PKW vorbeifahren. Als er auf gleicher Höhe ist fährt der dunkle Peugeot wieder los und es kommt zum Zusammenstoß. Beide Unfallparteien steigen aus, der Unfallverursacher (männlich, mittelgroß, handwerkliches Outfit) gibt an keinen Schaden zu haben, doch als der Geschädigte die Polizei verständigen möchte steigt der Verursacher in sein Fahrzeug und fährt davon. Der Schaden an dem Opel Zafira liegt bei rund 500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern derzeit noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

