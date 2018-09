POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 07.09.2018 gegen 17:15 Uhr parkt eine 33-jährige Wormserin ihren PKW - Audi A6 in Silber - mit Wormser Kennzeichen vor dem Einkaufsmarkt des Fachmarktzentrums in der Wormser Landstraße in Bobenheim-Roxheim auf den dortigen Eltern-Kind-Parkplätzen. Neben ihr steht zu diesem Zeitpunkt ein silberner Opel Zafira. Als sie nach dem Einkauf an ihr Fahrzeug kommt bemerkte sie einen deutlichen Streifschaden an der Stoßstange hinten links und sieht gerade noch den v.g. Opel vom Parkplatz nach rechts auf die L523 in Rtg. Bobenheim-Roxheim abbiegen. Der Schaden an dem Audi liegt bei rund 1.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

