POL-PDMY: Fahren ohne Fahrerlaubnis, falsche Versicherung an Eides Statt, Urkundenunterdrückung

Mayen, Kolpingstraße (ots) - Am 11.09.2018 gegen 16:00 Uhr, stellten Polizeibeamte während der Streifenfahrt, einen 25-jährigen Fahrzeugführer aus Mayen fest, der gerade im Begriff war seinen Pkw, Audi, in eine Parklücke einzuparken. Den kontrollierenden Beamten war bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese wurde durch die Führerscheinstelle entzogen. Im Verlauf der weiteren Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer zudem der Führerschein aufgefunden. Der Fahrer hatte zuvor bei seinem Führerscheinentzug gegenüber der Führerscheinstelle eidesstattlich versichert, den Führerschein verloren zu haben. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, falsche Versicherung an Eides Statt und Urkundenunterdrückung eingeleitet. Er muss nun mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

