POL-PDPS: Alleinunfall- Kradfahrer stürzt

Schweix (ots) - Am 04.05.18 gegen 10:12 Uhr befuhr ein 60-jähriger Kradfahrer aus Moers die K1 aus Richtung Trulben kommend in Richtung Schweix. Aufgrund einer Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und kam vorsorglich zur ambulanten Be-handlung ins Krankenhaus. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abge-schleppt werden. An seinem Krad entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro.

