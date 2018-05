POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 05.05.2018

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken/Verletzter Gast in Gaststätte

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 05.05.2018, zwischen 04.00 Uhr und 04.10 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Landauer Straße von mehreren Männern angegangen und geschlagen. Der Geschädigte trug hierbei eine Platzwunde am linken Auge sowie ein Schwellung am rechten Auge davon. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei den Tätern um eine drei- bis vierköpfige Gruppe gehandelt haben. Einer der Täter sei groß, schlank und glatzköpfig. Der Geschädigte als auch eine befragte Zeugin waren deutlich alkoholisiert.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit den o. a. Taten im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell