POL-PDPS: Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle

Pirmasens (ots) - Am 04.05.18, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Pkw BMW. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bitscher Straße geparkt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

