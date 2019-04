Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrlässige Körperverletzung durch Hund

Mainz-Weisenau (ots)

Donnerstag, 04.04.2019, 20:50 Uhr

Am Donnerstagabend geht eine 37-Jährige mit ihrem Hund in Mainz-Weisenau spazieren. Im Bereich der Kreuzung Bleichstraße / Im Leimen trifft sie auf einen schlanken, großen Mann im Alter von circa 30 Jahren, welcher mit einem braunen, großen Hund spazieren geht. Weiterhin wird dieser von einem circa 70-jährigen Mann begleitet, der eine Mütze und einen Mundschutz trägt. Plötzlich reißt sich der Hund des Mannes los, stürmt auf die 37-Jährige zu und stößt sie dadurch zu Boden. Dabei erleidet sie leichte Verletzungen und ihre Jacke wird beschädigt. Der circa 30-jährige Mann nimmt seinen Hund anschließend an die Leine und entfernt sich mit seinem Begleiter. Eine bislang unbekannte Zeugin erkundigt sich nach dem Wohlbefinden der 37-Jährigen. Diese Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Wer darüber hinaus sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

