Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Ober-Olm (ots)

Mittwoch, 03.04.2019, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 04.04.2019, 10:15 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden in Ober-Olm an zwei geparkten BMW jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen. Anschließend wird aus einem Fahrzeug das Lenkrad demontiert. Bei dem zweiten Fahrzeug entwenden die unbekannten Täter das Festeinbaunavigationssystem. Durch die eingesetzten Polizeibeamten werden Spuren gesichert. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

