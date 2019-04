Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - 13-Jähriger Quad-Fahrer

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 04.04.2019, kontrollieren gegen 19:00 Uhr Beamte der Polizei Mainz in der Straße An der Wiese ein Quad. Der erst 13-jährige Fahrer sowie sein 15-jähriger Sozius haben keinen Führerschein. Das Quad ist zudem nicht zugelassen und hat kein Kennzeichen.

Der 13-Jährige ist minderjährig, strafunmündig und wurde nach den polizeilichen Einsatzmaßnahmen seinen Großeltern überstellt. Das Quad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell